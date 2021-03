Matéria publicada em 23 de março de 2021, 13:29 horas

Em outra ocorrência, policiais do 28º Batalhão prenderam, nessa segunda-feira, dia 22, outro suspeito de tráfico em Volta Redonda

Pinheiral – Um jovem, de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (22), no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral, suspeito de tráfico de drogas. Também foram apreendidos 10 pedras de crack, 02 pinos de cocaína e 18 trouxinhas de maconha, durante a ocorrência, registrada na 101ª DP.

PMs do 28º Batalhão faziam patrulhamento na Rua Nossa Senhora da Conceição, quando receberam informações de uma testemunha, dando conta que um homem estaria escondendo drogas em um terreno. Cientes, os agentes fizeram buscas no local e encontraram todo material. Posteriormente, fizeram campana no endereço, na tentativa de abordar o suspeito citado na denúncia.

Segundo os agentes, após alguns minutos de espera, o suspeito se aproximou do local onde a droga foi encontrada e foi abordado. Ele e todo material foram encaminhados para delegacia de Pinheiral, para medidas cabíveis. O jovem foi autuado e preso em flagrante, no artigo 33, combinado com artigo 40 inciso III da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), onde permanece à disposição da Justiça.

Outro caso

Outro jovem, de 20 anos, também foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira, dia 22, por suspeita de tráfico de drogas. Ele foi abordado por PMs do 28º Batalhão na Rua B, localizada no Morro dos Cabritos, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda e, durante revista, 21 pinos de cocaína, 12 sacolés de maconha, 14 pedras de crack e R$ 129,00 em espécie, foram apreendidos. O caso foi registrado na 93ª DP.

A PM esteve no endereço após receber denúncia de tráfico e, ao chegar no local, pôde observar o jovem comercializando entorpecentes durante cerco policial. O suspeito tentou fugir dos agentes, mas foi alcançado e detido. Após o flagrante, o jovem foi preso após ser autuado no artigo 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas).