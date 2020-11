Suspeito de tráfico é preso pela PM na Vila Delgado em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 09:59 horas

Barra Mansa – Um homem, suspeito de tráfico de drogas, foi preso por policiais militares do 28º BPM nessa segunda-feira (09), no bairro Ano Bom, em em Barra Mansa, após ser flagrado com 101 pinos de cocaína, 10 sacóles de maconha, 10 sacolés de esctasy, um celular e R$ 38,00 em espécie.

De acordo com a PM, o flagrante foi registrado na Avenida Presidente Kennedy, em frente à Vila Delgado, enquanto os militares seguiam para uma operação. A PM afirma que o suspeito foi visto correndo no endereço com grande volume por baixo de sua camisa e que ao avistar a viatura, tentou fugir. O homem foi alcançado e durante revista, todo o material foi encontrado.

Segundo os militares, o homem assumiu estar traficando na localidade. Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), local onde a ocorrência foi registrada.