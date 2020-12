Suspeito de tráfico é preso pela PM no Jardim Marajoara, em Barra Mansa, após denúncia anônima

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 11:48 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 20 anos, foi preso por policiais militares do 28º Batalhão na terça-feira (29), em Barra Mansa, por suspeita de tráfico de drogas, após denúncia anônima. Com ele, segundo a PM, foram apreendidos 82 pedras de crack, 01 sacolé de cocaína, maconha e 23 pinos plásticos para endolação de entorpecentes. O flagrante aconteceu na Rua Franklin Martins, no bairro Jardim Marajoara. Duas pessoas, sendo uma de 42 anos, outra que não teve a idade divulgada, foram encaminhadas à 90ª DP, ouvidas como testemunhas e liberadas.

De acordo com a PM, o suspeito preso foi surpreendido após os agentes, em patrulhamento, cientes da denúncia, flagrarem o momento em que ele estaria supostamente, entregando entorpecentes à possíveis compradores dentro de um veículo, próximo à uma residência.

Após revista, parte do material apreendido foi encontrada com o suspeito. Com a dupla dentro do veículo, nada de ilícito foi encontrado, porém, os mesmos teriam confessado aos agentes que foram ao local para a compra de drogas. A PM afirma que o suspeito confessou a venda de entorpecentes e que dentro do imóvel haviam mais drogas. Após buscas, o restante do material entorpecente foi encontrado. O suspeito foi autuado no artigo 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas).