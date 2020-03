Suspeito de tráfico morre após confronto com a PM em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de março de 2020, 18:06 horas

Volta Redonda – Cinco homens, suspeitos de tráfico de drogas, se envolveram numa troca de tiros com a PM na tarde deste domingo, 29, na Rua Eloy Pereira Pimentel no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Durante o tiroteio, um deles morreu. Outro foi preso; e com ele, um revólver calibre 38, cinco munições do mesmo calibre, além de dois celulares, foram apreendidos. Outros três suspeitos, segundo a PM, conseguiram fugir.

De acordo com a ocorrência, a PM foi ao endereço após denúncia, onde dizia que suspeitos ligados a uma facção criminosa, estariam com a intenção de atacar rivais de outra facção. A PM afirma que foi recebida a tiros quando os suspeitos notaram a presença dos policiais, e, após revide, houve confronto e os suspeitos foram baleados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local, o suspeito foi encontrado sem vida. Após perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Três Poços. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).