Suspeito de tráfico passa mal após engolir drogas em Resende

Matéria publicada em 26 de abril de 2020, 11:41 horas

Flagrante aconteceu no bairro Nova Alegria, após policiais do 37º BPM serem avisados sobre a presença do suspeito na localidade; a PM encaminhou o suspeito para o Hospital de Emergência de Resende para ser atendido.

Resende – Um jovem, de 17 anos, foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas por policiais do 37º BPM na noite de sábado, dia 25, na Rua C, no bairro Nova Alegria, em Resende. Após o flagrante, o rapaz foi encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende, após apresentar mal estar devido o consumo de drogas, durante a abordagem.

A PM apreendeu 52 pinos de cocaína, 36 sacolés de maconha, além de R$100,00 em espécie com o suspeito.

De acordo com a ocorrência, os agentes foram ao local após serem avisados pelo setor de monitoramento da Polícia Militar, sobre a presença do rapaz numa área de lazer, na localidade. Com a informação e cientes da descrição do suspeito, os policiais fizeram uma abordagem. O adolescente foi revistado e, segundo a PM, parte do material apreendido foi encontrado.

Ainda de acordo com a PM, o adolescente mostrou aos agentes, o local onde o restante da droga estava sendo escondida. Após receber atendimento médico, o rapaz foi transferido para a 89ª DP (Resende), permanecendo apreendido.