Suspeito de violência doméstica é preso em Resende

Matéria publicada em 13 de maio de 2022, 10:56 horas

Resende – Um homem, de 53 anos, foi preso na quinta-feira (12), pelo crime de lesão corporal elencado na Lei Maria da Penha. Ele foi abordado por policiais militares, na Rua Pinto Nunes de Paula, no Centro de Resende, após agredir, com um soco no rosto, uma mulher de 37 anos.

Os PMs não explicaram o motivo da agressão, apenas que foi preciso algemar o autor para leva-lo para a 89ª DP, porque ele estava alterado. A vítima foi medicada no Hospital de Emergência de Resende, e, em seguida, foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde um perito confirmou a agressão.