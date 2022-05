Suspeito de violência doméstica preso em Três Rios é transferido pela presídio

Matéria publicada em 9 de maio de 2022, 09:45 horas

Três Rios – Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) transferiram nesse fim de semana, para o sistema prisional, um homem suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira, na frente dos filhos, de 8 e 11 anos. A captura aconteceu na terça-feira (03/05), no bairro Boa União, em Três Rios, após levantamento de informações de inteligência delegacia.

O crime aconteceu em 2021 e, de acordo com a vítima, o criminoso teria ido até a residência dela e a ameaçado de morte. Ela disse ainda ter sido agredida durante a madrugada com socos, além de ter sofrido um golpe de faca no braço.

Contra o homem, foi cumprido mandado de prisão preventiva por violência doméstica.