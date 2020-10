Suspeito é preso com arma e droga após pular muro da casa de vizinho para fugir de PMs

Matéria publicada em 5 de outubro de 2020, 16:07 horas

Barra Mansa – Um homem foi preso nesta segunda-feira, dia 5, após pular o muro da casa de um vizinho, em Barra Mansa, na tentativa de escapar da perseguição de policiais militares. Ele foi cercado e detido no quintal do imóvel, na Rua Amadeu José Barroso, no bairro Boa Sorte.

Os PMs apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, e uma certa quantidade de crack, que estava para ser contabilizada pelos policiais. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).