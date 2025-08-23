Suspeito é preso com cocaína escondida em travesseiro no Aeroporto do Rio

Rio de Janeiro – A Polícia Federal prendeu, na sexta-feira (22), em flagrante, um homem que transportava cerca de 5,6 kg de cocaína no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

O suspeito, de 22 anos e natural de Goiânia, pretendia embarcar em um voo comercial que faria escala em Lisboa, Portugal, com destino a Dublin, na Irlanda.

Durante fiscalizações de rotina, policiais federais da Delegacia Especial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) identificaram a droga oculta em um travesseiro na bagagem despachada pelo passageiro, efetuando a prisão em flagrante.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça, e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.