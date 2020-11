Suspeito é preso com drogas no Centro de Barra do Piraí

Matéria publicada em 1 de novembro de 2020, 10:59 horas

Barra do Piraí – Policiais do 10º Batalhão da PM prenderam no sábado, dia 31, um jovem de 25 anos suspeito de tráfico de drogas. Ele foi localizado e detido na Rua Francisco Avelino Cunha, no Centro de Barra do Piraí.

Ele estava acompanhado de um comparsa, que fugiu. Com o jovem foram apreendidos 736 pinos de cocaína e 48 trouxinhas de maconha. O caso foi registrado na 95ª DP (Barra do Piraí).