Suspeito por tráfico de drogas é preso na Boa Sorte, em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 10:17 horas

Barra Mansa – Um homem, de 26 anos, foi preso por suspeita de tráfico de drogas, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. Com ele foram apreendidos um carregador, uma pistola e 15 munições calibre 380, além de 84 pedras de crack.

A Polícia Militar foi até a Rua Amadeu José Barroso para verificar informação de que o suspeito estaria armado e traficando na localidade. O suspeito tentou pular do muro para o quintal do vizinho na intenção de fugir, porém não conseguiu sair do local e foi rendido.

Outras três pessoas estavam na localidade, onde os agentes encontraram R$ 104 em espécie. Ao suspeito foi dada a ordem de prisão e levado para a delegacia junto com os materiais apreendidos. Já as outras três pessoas, foram ouvidas e liberadas como testemunhas.

Condutor sem CNH

Um homem, de 37 anos, teve o veículo apreendido na segunda-feira (05), por dirigir sem CNH, em Barra Mansa. O flagrante ocorreu na Avenida Joaquim Leite, em frente da Igreja Matriz.

Policiais Militares realizaram a revista no veículo, que estava com forte odor de maconha. O condutor confessou que teria fumado toda a droga e que não possuía a CNH, além de que o documento do veículo estava atrasado.

Com isso, o veículo em mal estado de conservação foi apreendido no pátio da Guarda Municipal de Barra Mansa,. Já o condutor foi liberado, pois não constava nenhum mandato de prisão.