Suspeito que escondia drogas atrás de garagem é preso

Matéria publicada em 25 de janeiro de 2022, 09:10 horas

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão da PM prenderam um homem que escondia drogas para vender, atrás de uma garagem. O flagrante foi nesse fim de semana, na Avenida dos Ex-Combatentes, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

No local foram apreendidos 2.500 pinos vazios, 44 sacolés de crack, 14 pinos de cocaína, além de dez embalagens da mesmas droga. Também foi apreendido um sacolé de cocaína, seis sacolés de maconha, 10 sacolés de desireé (mistura de maconha com crack, três rádios, oito bases para carregadores, balança e um caderno com anotação do tráfico de drogas.

O suspeito e o material apreendido para levados para a Delegacia de Volta Redonda.