Suspeito se passa por mulher para receber ‘nudes’ de menor de 16 anos

Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 15:06 horas

Paraíba do Sul – Policiais civis da 107 DP (Paraíba do Sul), coordenados pela delegada Cláudia Nardy Abbud, prenderem na quarta-feira (12), um jovem de 22 anos. Ele é suspeito de criar um fake no Facebook, como se fosse uma moradora de Três Rios, e receber “nudes” (fotos íntimas) de um menor de 16 anos, após conquistar a confiança do rapaz e obter o número do WhasApp do adolescente. .

Já em poder das fotos íntimas, o suspeito passou a ameaçar o rapaz, alegando que postaria os nudes na internet, se o adolescente não tivesse relações sexuais com ele. O jovem foi preso  após a vítima procurar os policiais civis e relatar que vinha sendo chantageado.

Os inspetores prepararam um flagrante, aproveitando que o suspeito tinha marcado de se encontrar com o menor na Praça do Tanque, no bairro Palhas. Durante a abordagem policial, um amigo da vítima ligou para o número do WhatsApp usado na prática do crime e o celular do suspeito tocou.

Segundo a delegada, o suspeito acabou confessando o delito. Ele foi levado para a Delegacia de Paraíba do Sul.

–  O jovem, se passando por mulher, fez amizade com o adolescente, que passou o  número de seu WhatsApp ao suspeito. A falsa mulher convenceu o menor a lhe  enviar fotos. Já em poder dos nudes, o jovem revelou que era homem e exigiu que o rapaz lhe encontrasse, como condição para que ele não divulgasse as fotos. Foi quando a vítima procurou a policia – explicou a delegada.

O suspeito foi indiciado no artigo 241- A, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que significa: Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente.    A pena é de 3 meses a seis anos de prisão, mais multa.