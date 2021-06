Suspeito usa termômetro para golpear a ex-mulher

Matéria publicada em 16 de junho de 2021, 18:41 horas

Barra do Piraí – Em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, foi preso nesta quarta-feira, dia 16, um jovem de 25 anos, suspeito de agredir e roubar dinheiro da ex-mulher, em Barra do Piraí. O delegado titular da 88ª DP, Rodolfo Atala, disse que o jovem quebrou um termômetro e usou como instrumento para golpear as costas da ex-mulher.

Atala explicou que na noite de terça-feira (15), o suspeito entrou na casa da ex-companheira, após pegar as chaves do imóvel sorrateiramente com o filho de 2 anos do casal.

– O jovem quebrou um termômetro de vidro, usado para medir a temperatura do corpo, e desferiu vários golpes nas costas da vítima. Em seguida, ele fugiu roubando determinada quantia em dinheiro da mulher – disse o delegado, acrescentando que a vítima comunicou o fato na delegacia, e que agentes saíram em diligência, resultando na prisão do jovem.

O suspeito foi preso no bairro São João, em Barra do Piraí. Atala disse que o jovem descumpriu medida protetiva de afastamento do lar, ao invadir o imóvel da ex-companheira.

O policial indiciou o suspeito por roubo. Ele possui vários antecedentes criminais por lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal, violação de domicílio, dano e porte ilegal de arma.

– A maioria dos casos de violência doméstica é subestimado, sequer chegam ao conhecimento da polícia. É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores à Polícia Civil. Todos os casos serão analisados e terão uma resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial, psicológica, inclusive assédio sofrido nas relações de trabalho. Contem com a Polícia Civil – disse Atala.