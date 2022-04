Suspeitos de assalto a bar são detidos por PMs em Valença

Matéria publicada em 29 de abril de 2022, 10:39 horas

Valença – Dois homens, de 34 e 20 anos, foram presos, e um menor, de 17, apreendido por policiais militares na quinta-feira (28), em Valença. Eles são suspeitos de roubo. Um dos alvos deles, segundo a PM, foi um bar no bairro Barroso, assaltado recentemente.

O trio foi abordado na Rua Geraldo de Lima Bastos, no bairro Monte D’Ouro, também em Valença. Na casa do menor foi apreendido um revólver de calibre 38 e 19 munições intactas.

Com os suspeitos foram recolhidos ainda pelos agentes, seis parelhos celulares, R$ 114, quatro rodas traseiras de bicicleta e duas rodas dianteiras do mesmo veículo. Além de dois aros e cinco garfos de bicicleta com amortecedor.

Ainda de acordo com os PMs, o menor confessou que a arma pertencia ao preso de 34 anos, que o comparsa participou do assalto ao bar. O rapaz afirmou ainda que os celulares apreendidos eram roubados.

Eles foram levados para a Delegacia de Valença, onde foram apresentados ao delegado titular Carlos César.