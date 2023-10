Suspeitos de estelionato em Resende são presos na Serra das Araras

Piraí – Informações repassadas à Polícia Rodoviária Federal (PRF) levou agentes a prender dois suspeitos de estelionato na tarde de sexta-feira (20). Eles teriam aplicado um golpe com cartão de crédito ao comprar duas bicicletas, no valor total de R$ 3.119,80.

Segundo a PRF, foram passadas informações sobre as características dos suspeitos e do veículo que estavam utilizando. A PRF, então, emitiu um alerta. O carro – um Siena com placas do Rio de Janeiro, capital – foi abordado pelos agentes por volta das 16h. Dentro, estavam dois homens, de 24 e 32 anos, com duas bicicletas novas. A abordagem aconteceu no Km 233 da Dutra, em Piraí.

Os suspeitos chegaram a apresentar a documentação da compra, mas foi verificado que o cartão de crédito em posse deles não estava em nome de nenhum dos dois, mas no nome de uma mulher – eles não souberam explicar quem ela seria e como o cartão estava com eles.

Em consulta ao sistema, foram verificados vários antecedentes criminais dos dois homens, como formação de quadrilha, receptação, roubo e uso de documento falso. Ambos foram detidos e encaminhados à 89ª Delegacia de Polícia (Resende), onde a ocorrência sobre o golpe foi registrada. Eles permanecem presos e à disposição da Justiça.