Suspeitos de furtar motocicleta em Volta Redonda são presos em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de abril de 2020, 11:12 horas

Barra Mansa – Dois homens, de 27 e 25 anos, suspeitos de furto, foram presos por policiais do 28º BPM no sábado (04), na Rua Manoel José da Silva, no bairro Vila Elmira, em Barra Mansa. Uma motocicleta, modelo Honda CG 125 Titan, azul, com placa de Volta Redonda foi apreendida.

De acordo com a ocorrência, os suspeitos circulavam de moto na Vila Elmira e tentaram fugir após notarem a presença dos policiais durante patrulhamento. Após perseguição, a dupla foi abordada e revistada e nada de ilícito foi encontrado.

A PM afirma que após consulta no Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), foi constatado que o veículo utilizado pelos suspeitos tinha registro de furto e que a dupla é conhecida pela PM pela prática de furto de motocicletas em Volta Redonda e Barra Mansa.

Após o flagrante, os suspeitos foram encaminhados para a 90ª DP (Barra Mansa). Na delegacia foi constatado que o veículo tinha sido furtado em Volta Redonda no dia 30/11/2019.