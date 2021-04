Suspeitos de homicídio em Três Rios são presos em Petrópolis

Matéria publicada em 13 de abril de 2021, 19:00 horas

Três Rios – Policiais do 38º Batalhão da PM (Três Rios), junto com policiais do 26 BPM (Petrópolis), prenderam nesta terça-feira (13), dois homens suspeitos de homicídio. Eles foram localizados e detidos no bairro Bela Vista, em Petrópolis.

O crime ocorreu no bairro Habitat, em Três Rios. Com as prisões dos dois suspeitos, sobe para dez o número de presos suspeitos de praticar assassinatos naquela cidadã da Região Centro-Sul Fluminense.