Suspeitos de matarem motoboy em Barra Mansa são presos

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 16:26 horas

Barra Mansa – Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa), coordenados pelo delegado titular Ronaldo Aparecido de Brito, prenderem nesta quinta-feira, dia 26, três homens e três mulheres, e apreenderam dois menores. Todos suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em tráfico de drogas, com reduto na Rua Cinco, no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. Eles também, segundo a polícia, são suspeitos ainda de armarem uma emboscada no dia 8 de novembro deste ano, para matar Juan Pinheiro Barcello Orgal Ribeiro.

Brito disse que no dia do crime, Juan estava em seu carro, com a namorada, quando foi morto a tiros. Um dia após a morte de Juan, também foi assassinado Jonathan Augusto, de 21 anos. O crime ocorreu no Cemitério Municipal de Volta Redonda, quando Jonathan participava do velório de Juan.

O policial disse que o assassinato foi motivado por rixa existente entre facções criminosas rivais.

Além disso, o delegado informou que a maioria dos suspeitos é parente de um homem que seria chefe do tráfico na Rua Cinco, no Boa Sorte, e se encontra foragido da Justiça há quatro anos.

O delegado disse que contra ele existem mandados de prisão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

– As investigações comprovaram a existência do grupo criminoso que vende drogas 24 horas por dia, em uma boca de fumo, na Rua Cinco, no bairro Boa Sorte. Além disso, a Polícia Civil descobriu que o tráfico é armado, com métodos de intimidação coletiva, e conta com a participação de adolescentes e é desenvolvido nas proximidades de uma escola, campo de futebol e de um igreja – disse Brito.

O policial informou ainda que esse grupo criminoso é responsável por divulgar em redes sociais vídeos portando diversas armas e ameaçando integrantes de facção criminosa rival. Os seis suspeitos foram levados para a 90ª DP (Barra Mansa), após os agentes cumprirem mandados de prisão contra eles.