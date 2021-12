Suspeitos de participação na morte de turista são apreendidos em Paraty

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2021, 09:16 horas

Paraty – Dois menores foram apreendidos durante ação conjunta entre policiais da 167ª DP (Paraty), coordenada pelo delegado titular Marcelo Haddad, e pelo secretario municipal de Segurança e Ordem, Marcelo Russo, nessa quinta-feira (23). Os adolescentes de 16 e 17 anos são suspeitos de envolvimento no assassinato do turista de São Paulo, Vitor da Silva Lins, de 31 anos. O crime ocorreu também na quinta-feira, no Centro Histórico de Paraty.

Um terceiro envolvido foi encontrado morto, na tarde de ontem, em uma área de mata, no bairro Olaria, também em Paraty. Haddad explicou que a vítima, que era repórter cinegrafista, estava com a namorada, quando foi abordado pelos suspeitos.

Vitor se negou a entregar a mochila e, por isso, foi baleado. A namorada não foi atingida pelos disparos.