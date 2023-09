Suspeitos de praticar crime ambiental são levados para Delegacia da Polícia Federal

Angra dos Reis – Nesta quinta-feira (14), uma equipe da Secretaria de Segurança Pública de Angra dos Reis, com fiscais das secretarias de Obras e Meio ambiente, acompanhou uma guarnição do 33º Batalhão de Polícia Militar para averiguar a denúncia de que próximo à estação Juçaral – área de mata entre os bairros Banqueta e Parque Belém – suspeitos praticavam crime de desmatamento, abertura de estrada e furto de materiais da linha férrea.

Três homens foram encontrados no local. De acordo com a ocorrência, eles faziam uso de ferramentas para cortar o trilho da linha férrea dizendo ter como objetivo “limpar caminho para chegar ao sítio do contratante do serviço”.

Diante do fato, os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal com os materiais apreendidos: uma caminhonete Toyota; cilindro de oxigênio e botijão de gás; enxada, pá, quatro peças de andaime e uma talha. No sítio do contratante, foi encontrada uma motosserra