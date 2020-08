Suspeitos de tráfico abandonam drogas durante perseguição da PM

Matéria publicada em 25 de agosto de 2020, 19:50 horas

Volta Redonda – Um grupo de supostos traficantes conseguiu escapar nesta terça-feira, dia 25, de um cerco montado por policiais militares em Volta Redonda. Os desconhecidos fugiram pelos fundos dos prédios do Condomínio Inga I, às margens da Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz.

Na fuga, os desconhecidos deixaram cair no chão 85 pinos de cocaína e R$ 25.

Os agentes foram ao bairro apurar a venda de entorpecentes na localidade. O material apreendido foi levado para a 93ª DP (Volta Redonda).