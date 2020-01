Suspeitos de tráfico de drogas são abordados pela PM no mar de Angra dos Reis; veja o vídeo

Matéria publicada em 11 de janeiro de 2020, 17:38 horas

Angra dos Reis – Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade do Frade, em Angra dos Reis, foram abordados por policiais militares do 33º BPM na tarde desta sexta-feira, dia 10, em um barco, para uma fiscalização de rotina. A princípio, a suspeita era de que todos, aproximadamente seis homens, tentavam fugir pelo mar, ao notarem a presença da polícia.

Um vídeo mostra o momento em que policiais cercaram a embarcação, e, posteriormente, levaram os suspeitos até a praia, no Calçadão do Frade. Após revista, nenhum material foi apreendido. Ainda assim, segundo a PM, todos foram encaminhados para a 166ª DP para que uma consulta mais detalhada fosse realizada.

De acordo com um agente da unidade, após verificarem todos os dados dos suspeitos, nada foi encontrado. Foi constatado que nenhum mandado de prisão existe contra os envolvidos. Todos foram ouvidos e liberados.

A princípio, surgiu a informação sobre uma operação desencadeada na comunidade do Frade, também nesta sexta-feira (10). De acordo com a PM e com agentes da 166ª DP, a informação não procede.