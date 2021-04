Matéria publicada em 19 de abril de 2021, 16:46 horas

Barra Mansa e Volta Redonda – Investidas realizadas domingo, dia 18, por agentes do 28º Batalhão da PM, resultaram em prisões e apreensões de entorpecentes em duas cidades do Sul Fluminense. Uma das ações ocorreu no bairro São Judas Tadeu, em Barra Mansa, onde um jovem, de 25 anos, foi flagrado com dez pinos de cocaína e R$ 20.

Os PMs chegaram ao local, após receberem informações sobre as características físicas do suspeito, e de como ele estava vestido. Ao ser abordado, os policiais encontraram com ele três pinos de cocaína, e outros sete pinos da mesma droga, jogados no chão por ele para tentar escapar da prisão.

Segundo os policiais, o jovem confessou que estava no local traficando drogas. Os agentes disseram ainda, que o suspeito já teve passagem pela polícia por associação ao tráfico de drogas, desacato, desobediência, e furtos a estabelecimentos comerciais e residenciais.

Levado para a Delegacia de Barra Mansa, ele foi autuado por tráfico de drogas.

Outra ocorrência

A outra diligência foi praticada pela PM na Rua Florianópolis, no bairro Getúlio Vargas, também em Barra Mansa. No local foi apreendido um adolescente de 14 anos, com 44 pinos de cocaína, três pedaços de maconha, sete pedras de crack e R$ 50.

O rapaz não resistiu ao cerco policial e se entregou. Ele também foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde passou a responder por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

O menor estava para ser apresentado ao promotor do Ministério Público, que atua na Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Volta Redonda.

Suspeito é preso em Volta Redonda

Já em Volta Redonda, um homem de 42 anos foi preso com 44 pinos de cocaína e quatro trouxinhas de maconha. O flagrante foi na Avenida Julio Caruso, no bairro Belmonte.

As equipes de policiais do Grupamento de Ações Táticas I e II chegaram ao local em comboio, onde avistaram o homem em atitude suspeita. Ele chegou a fugir ao notar a aproximação das viaturas da PM, mas foi alcançado e detido.

Em seguida, os agentes deram voz de prisão ao suspeito e apreenderam as drogas que estavam com ele. Os PMs disseram que o homem confessou que traficava entorpecentes.

Na 93ª DP (Volta Redonda), o suspeito foi indiciado por tráfico de drogas.