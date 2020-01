Suspeitos de tráfico e associação ao crime são presos no Eucaliptal

Matéria publicada em 10 de janeiro de 2020, 11:09 horas

Volta Redonda – Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas e associação ao crime nesta quinta-feira, dia 09. As prisões ocorreram na Rua Minas Gerais, próximo a torre, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. Com os presos, foram encontrados dois tabletes de maconha, com 50 gramas, e R$ 37,00 em espécie, foram apreendidos.

De acordo com a PM, um patrulhamento foi feito no endereço e os policiais avistaram os dois homens em uma moto, em atitude suspeita. Os PMs perceberam que o carona desfez de um objeto antes de ser abordado. Os suspeitos foram revistados e, segundo a PM, voltaram ao local onde o garupa teria jogado o objeto.

As drogas foram encontradas os suspeitos levados para a 93ª DP (Volta Redonda).