Suspeitos de tráfico são detidos em Itatiaia

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 13:48 horas

Itatiaia – Dois homens, de 25 e 35 anos, fora, detidos nesta quarta-feira, dia 15, por suspeita de tráfico de drogas. Com eles, policiais do 37º BPM apreenderam 15 pinos de cocaína, a quantia de R$30,00 em espécie, além de dois celulares. O flagrante aconteceu na Rua José Ferreira, em Penedo, em Itatiaia.

De acordo com a ocorrência, a PM foi ao local após denúncia e ao se aproximar, os suspeitos tentaram fugir. Após abordagem, os suspeitos foram revistados e segundo a ocorrência, nada de ilícito foi encontrado. Apenas a quantia de R$910,00 e um celular com o mais velho e a quantia de R$74,00 com o suspeito mais jovem.

A PM afirma que próximo ao local onde os suspeitos estavam, uma sacola contendo todo o material foi encontrada. A dupla foi levada para a 99ª DP (Itatiaia), foi ouvida e liberada.