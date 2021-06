Suspeitos de tráfico são detidos pela PM em Vassouras

Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 08:45 horas

Segundo policiais do 10º BPM, dois homens e duas jovens foram abordados dentro de um táxi

Vassouras – Três pessoas foram detidas pela Polícia Militar nessa quinta-feira, dia 10, em Vassouras, após serem flagradas com material do tráfico dentro de um táxi, durante abordagem na BR-393, no bairro Grecco. Durante ação, registrada na 95ª DP, foram apreendidos 143 trouxinhas de cocaína, 04 tabletes e um sacolé de maconha, 03 celulares, R$702,00 em espécie, um caderno e uma munição calibre 357. Entre os suspeitos estão um homem de 28 anos, e duas jovens de 15 e 13 anos. Outro suspeito, de 23 anos, fugiu.

O flagrante foi possível durante patrulhamento. Os agentes afirmam que após ordem de parada, o suspeito de 23 anos fugiu e, após buscas no interior do veículo, 143 trouxinhas de cocaína – divididos em 80 sacolés – foram encontrados. Segundo a PM, foi feita solicitação de outra equipe – com agente feminina – para que revista pessoal fosse feita nas jovens e, como consta na ocorrência, R$702,00 foram encontrados na calça da suspeita de 13 anos. A PM também relatou que após ser indagado, o suspeito de 28 anos afirmou que no imóvel onde o grupo iria, havia mais entorpecente. Após buscas no interior da residência, localizada na Travessa Jubal Samico, no mesmo bairro, os tabletes de maconha, além de um caderno com supostas anotações do tráfico e uma munição, foram encontrados.

De acordo com os militares, todos foram encaminhados para delegacia de Vassouras para medidas cabíveis. Os suspeitos de 28 e 23 anos – que responderá inquérito – foram autuados nos Artigos 33 e 35 da Lei 11343/06 (Tráfico e Associação ao Tráfico), além do Artigo 244 B do Eca (Estatuto da Criança e do Adolescente). As suspeitas de 15 e 13 anos também foram autuadas nos Artigos 33 e 35 da Lei 11343/06 (Tráfico e Associação ao Tráfico), acompanhadas de seus responsáveis. O condutor, de 28 anos, foi ouvido como testemunha e liberado.

Mais apreensão

Em outra ocorrência, também nessa quinta-feira, 10, policiais do mesmo batalhão apreenderam 12 sacolés de cocaína, R$50,00 em espécie e um telefone celular, em Vassouras. O flagrante, que também resultou na prisão de um jovem de 21 anos, aconteceu na Avenida Expedicionário Osvaldo de Almeida Ramos, no bairro Grecco. O caso foi encaminhado para 95ª DP.

Segundo a PM, o flagrante aconteceu após o jovem apresentar atitude suspeita durante patrulhamento. Houve revista pessoal e, segundo os agentes, todo material foi encontrado em posse do rapaz. Ainda segundo a PM, questionado sobre a procedência do material, o rapaz relatou que vende entorpecentes para quitar sua dívida com o tráfico.

O suspeito foi conduzido para delegacia de Vassouras, foi autuado no Artigo 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas), onde permanece preso.