Suspeitos de tráfico são presos com quase 30 quilos de drogas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 11:42 horas

Ao todo, 12 tabletes de maconha e 13 pacotes de pasta base de cocaína foram apreendidos após denúncia anônima

Angra dos Reis – Policiais do 33º BPM prenderam dois homens, de 37 e 38 anos, por suspeita de tráfico de drogas, na noite de quinta-feira, dia 16, na Rua Lavrador João Alves Filho, no bairro Areal, em Angra dos Reis. Além das prisões, 12 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 8 kg, além de 13 pacotes de pasta base de cocaína, com cerca de 21 kg, foram apreendidos.

Segundo informações do Disque Denúncia, o flagrante foi possível após a PM ir até a localidade para verificar denúncias de tráfico de drogas. Durante um cerco, os suspeitos fugiram por uma área de mata, após notarem a presença da PM. Houve troca de tiros durante a perseguição.

De acordo com a denúncia, os suspeitos informaram aos PMs que têm envolvimento com o tráfico de drogas na localidade. Após o flagrante, a dupla foi encaminhada para a 166ª DP (Angra dos Reis).