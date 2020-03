Suspeitos de tráfico são presos com revólver e drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 18:10 horas

Volta Redonda – Dois homens, suspeitos de tráfico de drogas, foram presos por policiais militares na tarde desta sexta-feira, 20, na Rua Santa Isabel, próximo ao Colégio Amazonas, no Retiro, em Volta Redonda. Um revólver calibre 32, além de seis munições do mesmo calibre, um rádio de comunicação, dois pinos de cocaína, três tiras de maconha e material para embalar entorpecentes, foram apreendidos.

Tanto as prisões, quanto as apreensões foram possíveis, após a PM receber informações do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), indicando que os suspeitos estariam armados e traficando drogas dentro de uma residência. Após abordagem, um dos suspeitos permitiu a entrada da PM no imóvel, que, após buscas, encontrou o segundo suspeito e todo o material.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).