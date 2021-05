Matéria publicada em 17 de maio de 2021, 18:04 horas

Volta Redonda e Barra Mansa – Policiais do 28º Batalhão da PM realizaram prisões de suspeitos de tráfico de drogas, e apreensões de entorpecentes, nesse fim de semana, em Volta Redonda e Barra Mansa. Os envolvidos criminalmente e os materiais recolhidos pelos PMs, foram levados para as delegacias das respectivas cidades.

No domingo, dia 16, 44 trouxinhas de maconha, 51 pinos de cocaína e R$ 10 foram apreendidos na Rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês. Dois jovens chegaram a ser levados para a Delegacia de Volta Redonda, mas, por falta de provas, foram ouvidos e liberados.

Ainda em Volta Redonda, também nesse domingo, um homem de 42 anos foi detido com 47 trouxas de maconha, 79 pinos de cocaína, três rádios, duas bases de carregadores, uma capa de colete balístico e um celular. Segundo a PM, o material encontrado estava casa do suspeito na Avenida Jiúlio Caruso, no bairro Belmonte. Levado para a 93ª DP, ele ficou preso por tráfico de drogas.

No sábado (15), um jovem de 19 anos foi flagrado com drogas na Rua Vereador Carlos Elias Curt, no bairro Boa Vista, em Barra Mansa. Ele estava em posse de 11 pinos de cocaína e R$ 30.

O rapaz recebeu voz de prisão e foi informado pelos agentes sobre os seus direitos. Na 90ª DP, ele foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo preso.