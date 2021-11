Suspeitos de tráfico são presos e drogas apreendidas em Volta Redonda no fim de semana

Matéria publicada em 29 de novembro de 2021, 18:50 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam no domingo, dia 28, duas pessoas na Rua Dom Bosco, no bairro Eucaliptal, um Volta Redonda. Uma delas estava com 24 pinos contendo cocaína, escondidos no bolso da bermuda.

Em seguida, os agentes revistaram um carro, em que os suspeitos estavam, e encontraram embaixo do banco do carona, 14 embalagens contendo maconha. Os suspeitos, as drogas e o carro foram levados para a Delegacia de Volta Redonda.

Mais drogas

Também no domingo, um homem foi preso na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. O suspeito foi visto pelos agentes correndo na localidade conhecida como “Areal”, carregando uma bolsa pequena. Ele foi perseguido e capturado.

Outro flagrante

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso fim de semana, em Volta Redonda. Os agentes disseram que ele estava em um ponto de venda de entorpecentes às margens de uma avenida que dá acesso à sede da Fundação Beatriz Gama, no bairro Retiro.

O suspeito estava com uma mochila contendo 187 pinos de cocaína, 38 pedras de crack, 22 trouxinhas de maconha e R$ 41.