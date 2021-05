Suspeitos de tráfico são presos em Valença

Matéria publicada em 7 de maio de 2021, 16:06 horas

Valença– Policiais Civis da 91ª DP (Valença) prenderam, na quinta-feira, dia 6, três homens suspeitos tráfico de drogas. Todos eles possuíam mandado de prisão pendentes de cumprimento, expedidos pela Justiça.

De acordo com os agentes, o primeiro acusado foi capturado no bairro Varginha, o segundo na localidade conhecida como Benfica e o último no Cruzeiro, área central de Valença.

Os presos foram encaminhados ao presídio, onde permanecerão à disposição da Justiça.