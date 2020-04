Suspeitos de tráfico são presos em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de abril de 2020, 17:13 horas

Volta Redonda – Dois homens, suspeitos de tráfico de drogas, foram presos nesta sexta-feira, 03, na Rua Hebert Viana, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda. Doze pedras de crack, sete pinos de cocaína, além da quantia de R$42,00 em espécie foram apreendidos.

De acordo com a PM, que fazia patrulhamento na localidade, o flagrante aconteceu após denúncia anônima. Após receber informações sobre as características dos suspeitos, ambos foram identificados e abordados. Durante revista todo o material foi encontrado dentro de uma sacola plástica jogada no chão, próxima aos dois. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).