Suspeitos de tráfico são presos pela PM em Barra do Piraí

Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 10:23 horas

Barra do Piraí – Dois jovens, de 20 e 21 anos, foram presos por policiais militares do 10º Batalhão nessa quinta-feira, 15, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí, suspeitos de tráfico de drogas. Durante a ação, foram apreendidos 168 pinos de cocaína. A ocorrência foi encaminhada para 88º DP.

De acordo com a PM, um dos jovens foi visto em atitude suspeita em um ponto de ônibus com uma bolsa na mão e, em dado momento, teria descartado o material durante ronda policial. A PM informou que a sacola foi encontrada no chão, próxima ao suspeito, onde o mesmo, apresentando nervosismo, assumiu a posse dos entorpecentes.

Segundo consta na ocorrência, outro suspeito surgiu do outro lado da calçada durante o patrulhamento, e, ao ser informado sobre denúncia de tráfico, tentou fugir, agrediu um agente, mas foi capturado e encaminhado para delegacia.

Ao todo, foram apreendidos 10 tubos etiquetados com valor de R$70,00; 21 pinos grandes etiquetados com valor de R$35,00 e 137 pinos menores etiquetados com valor de R$5,00. Os suspeitos foram enquadrados nos Art 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).