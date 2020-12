Suspeitos de tráfico trocam tiros com policiais em operação no Morro da Caixa d´água, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 18:52 horas

Angra dos Reis – Com objetivo de averiguar diversos informes encaminhados pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre tráfico de drogas no Morro da Caixa d´Água, em Angra dos Reis, policiais do serviço reservado do 33º BPM (Angra dos Reis) realizaram operação nesta sexta-feira (4) na comunidade, onde dois homens foram presos e drogas apreendidas.

Segundo os policiais militares, ao se aproximarem da “escadaria do Rubinho”, nas proximidades da Rua Salomão Rezeck, observaram quatro homens que, ao perceberem a chegada dos agentes, fizeram diversos disparos de arma de fogo contra os mesmos e houve confronto. Após a troca de tiros, os militares conseguiram deter um jovem, de 19 anos, com um ferimento na mão. Com ele foi encontrado um rádio comunicador e uma sacola contendo 94 pinos de cocaína. Um outro suspeito, também de 19 anos, tentou fugir, mas acabou capturado. Durante revista pessoal, foram apreendidos 70 pinos de cocaína e duas pedras de crack. O ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba, onde permanece internado. O outro detido foi conduzido à 166ª DP.

