Suspeitos executam homem em Itatiaia, à luz do dia

Itatiaia – Um homem foi assassinado com tiros à queima-roupa na manhã desta quinta-feira (5), na Rua Mato Grosso,no bairro Vila Odete, próximo à Creche Municipal Dr. Roberto Cotrim.

De acordo com informações apuradas pelo DIÁRIO DO VALE, uma câmera de segurança captou o momento em que quatro homens armados descem de um carro preto e atiram várias vezes contra o suspeito. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e está no local.

Outro homem teria sido assassinado, também na manhã desta quinta-feira (5), no Jardim Paineiras. Contudo, ainda não há informações sobre o crime.

ATENÇÃO: IMAGENS FORTES