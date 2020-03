Suspensa férias de PMs devido a crise provocada pelo coronavírus

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 12:09 horas

Rio – A Secretaria Estadual Polícia Militar suspendeu as férias dos policiais por tempo indeterminado. A informação consta num boletim do 28 Batalhão da PM divulgado nesta terça-feira (24), pela corporação nas redes sociais.

O 28 BPM ê responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro.

O comunicado informa ainda que o batalhão segue ordens específicas que é a do comboio aos centros comerciais e supermercado. Além disso, o 28 BPM dá apoio às prefeituras das quatro cidades, na fiscalização do decreto no que tange à entrada e funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

A orientação da PM é para que às pessoas apenas saem de casa em caso de necessidade.