Táxi roubado é recuperado com auxílio das Câmeras de Monitoramento

Um táxi roubado no bairro Roma, em Volta Redonda, foi recuperado pela Polícia Militar, 40 minutos após o crime, no bairro Aero Clube, após ser flagrado pelas câmeras de monitoramento interligadas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) – ligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

“As câmeras têm atingido o seu objetivo: tanto de forma preventiva, evitando crimes, como também na elucidação de algumas práticas delituosas que ocorrem na região. Às vezes com uma solução imediata, como foi o caso, e às vezes ajudando os órgãos de investigação, como é o caso da Polícia Civil, a elucidar crimes. O trabalho integrado entre as forças de segurança e as câmeras têm colaborado muito para o sucesso da segurança pública de Volta Redonda e ainda vamos avançar mais”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

As câmeras fazem parte do projeto municipal de segurança “Cidade Monitorada”, que conta com equipamentos para a leitura de placas de veículos, fixas e dome – esses com zoom óptico e movimentação por 360 graus, e podem ser controlados de forma remota, por meio de uma central de videomonitoramento.

Através das lentes são registrados os cotidianos das ruas, praças e acessos de Volta Redonda. Essas imagens também alimentam as bases integradas de segurança, na Vila Santa Cecília, Retiro e Aterrado. Há o planejamento para que, em breve, o número de câmeras cresça e chegue a mil equipamentos instalados.

“A solução para reduzir a violência e a criminalidade é agir de maneira integrada, com tecnologia e inteligência. Queremos fazer de Volta Redonda uma referência para outras cidades no país. Estamos trabalhando para fazer da nossa cidade um lugar que todos sonhamos viver um dia, com muita segurança e isso nós já estamos fazendo”, finalizou o prefeito Antonio Francisco Neto.