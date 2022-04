Tio e sobrinho são presos com armas em Paraty

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 09:10 horas

Paraty – Uma ação conjunta entre as policias Civil e Militar, coordenada pelo delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcelo Russo, prendeu um homem, de 44 anos, suspeito de chefiar o tráfico de drogas, no bairro Condado. Ele foi detido, junto com o seu sobrinho de 32 anos, com uma pistola e sete munições intactas.

Russo explicou que além de envolvimento com o tráfico de drogas, tio e sobrinho são suspeitos elaborarem homicídio na cidade. “ Crime que foi evitado com as prisões deles”, disse o delegado.

PMs e policiais civis chegaram aos suspeitos, após um trabalho dos setores de inteligência das duas policias. As investigações tiveram início após denuncia de que homens, num veículo Fiat verde, estariam andando armados pelo bairro Condado.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Paraty, onde foram indiciados por porte ilegal de arma. Denuncias sobre atividades criminais poderão ser feitas, por meio do Disque Denúncia: (24) 2431-6821.