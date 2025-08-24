Tiros atingem carros durante festa em Itatiaia

Itatiaia – Três veículos foram atingidos por disparos de arma de fogo durante uma festa na noite de sábado (23), na Vila Paraíso, em Itatiaia. O caso aconteceu por volta das 22h.

Moradores relataram que uma moto vermelha passou pelo local e ocupantes não identificados efetuaram os disparos. Os veículos atingidos foram um Ecosport, um Meriva e um Palio Weekend.

Nenhuma das três vítimas, um homem de 37 anos e dois de 54, ficou ferida. Os carros foram levados para a 99ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado, e ficaram apreendidos para perícia.