segunda-feira, 25 agosto 2025
Fale conosco

Tiros atingem carros durante festa em Itatiaia

Veículos atingidos foram um Ecosport, um Meriva e um Palio Weekend

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Itatiaia – Três veículos foram atingidos por disparos de arma de fogo durante uma festa na noite de sábado (23), na Vila Paraíso, em Itatiaia. O caso aconteceu por volta das 22h.

Moradores relataram que uma moto vermelha passou pelo local e ocupantes não identificados efetuaram os disparos. Os veículos atingidos foram um Ecosport, um Meriva e um Palio Weekend.

Nenhuma das três vítimas, um homem de 37 anos e dois de 54, ficou ferida. Os carros foram levados para a 99ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado, e ficaram apreendidos para perícia.

 

 

Você também pode gostar

Homem é preso  suspeito de porte ilegal de...

[VÍDEO] Família de Flávio Bolsonaro teria sido feita...

PM prende suspeito de tentativa de homicídio no...

Brasil conquista inédita prata no Mundial de rítmica

Homem preso por incêndio em residência escapa de...

Carreta transportando manteiga pega fogo na Serra das...

GAT II prende suspeitos de facção rival durante...

Carro roubado em Volta Redonda é recuperado pela...

Trio é preso por tráfico de drogas e...

Homem investigado por tráfico internacional é preso com...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996