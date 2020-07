Tiroteio entre PMs e supostos criminosos termina com dois presos na Água Limpa

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 19:10 horas

Volta Redonda – Uma troca de tiros entre PMs e supostos criminosos terminou com dois suspeitos presos em Volta Redonda nesta sexta-feira (10). O tiroteio foi no alto de um morro, em uma área de mata, próxima a Rua Eloy Pereira Pimentel, no bairro Água Limpa.

Os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de pessoas e revidaram os disparos. Ninguém se feriu.

Um dos atiradores conseguiu escapar, entretanto, outros dois suspeitos foram capturados.

No local, os policiais apreenderam 86 pinos de cocaína, 16 tabletes grande da mesma droga e R$ 59.

A dupla e o material encontrado foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda ).