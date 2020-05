TJRJ concedeu em abril, 62 medidas protetivas, por dia, em todo estado

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 16:44 horas

Rio de Janeiro – O Tribunal de Justiça do Rio concedeu, no mês de abril, 62 medidas protetivas de urgência por dia, a alguma vítima de violência doméstica no estado do Rio. O mês em que a maior parte da população passou em quarentena, por causa da pandemia do novo coronavírus e das medidas de distanciamento social, registrou uma escalada nos números do Observatório Judicial da Violência contra a Mulher. Foram deferidas 1.865 decisões emergenciais para salvar vidas no mês passado, um total 9.866 medidas neste ano.

O Observatório também registrou um total de cinco processos de feminicídio em abril, resultado cinco vezes maior que o mês anterior – um caso em março – e maior que fevereiro (quatro casos).

Desde a implantação do Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU), no dia 17 de março, o TJRJ já registrou um total de 2.682 medidas protetivas e 4.402 processos distribuídos em Juizados de Violência Doméstica.

Sobre o Observatório

O Observatório Judicial da Violência Doméstica contra a mulher reúne todos os tipos de informações e dados sobre violência de gênero, monitora a violência doméstica no estado, funcionando como base de dados estatísticos.