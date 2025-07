Barra Mansa – O tombamento de uma carreta na Dutra, no km 271, sentido SP, em Barra Mansa, provocou a interdição de uma faixa da pista, na tarde desta quinta-feira (31). O veículo transportava uma carga de matéria prima para fabricação de pneus.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do automóvel ficou com ferimentos moderados e foi levado para a Santa Casa do município.