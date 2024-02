Angra dos Reis – Agentes da Polícia Militar prenderam nesta sexta-feira (23), na Vila do Abraão, na Ilha Grande, um homem envolvido com o tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos entorpecentes e uma balança de precisão.

Ele foi conduzido par aa 166ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante e permanece preso. O criminoso já possuía um longo histórico criminal, que inclui explosão de caixa eletrônico, homicídio, desacato, tentativa de homicídio, cárcere privado e agressão.