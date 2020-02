Traficantes abandonam arma e drogas em Paraty

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 15:17 horas

Paraty – Agentes do Grupamento de Ações Táticas III, do 33º Batalhão da PM, apreenderam nesse sábado (8), armas e munições abandonadas por seis supostos traficantes, em Paraty. O material foi encontrado na Avenida Aloísio Castro, no bairro Condado.

Segundo a PM, os suspeitos fugiram por uma área de mata. Os policiais chegaram ao local, após informações anônimas, de que no final da rua principal do bairro, um grupo traficava drogas.

No local, os PMs apreenderam ainda um revólver, calibre 38, com a numeração raspada; 27 sacolés de cocaína e 32 trouxinhas; maconha; uma embalagem plástica contendo 33 gramas de maconha; 12 pinos de cocaína; três munições de pistola, calibre 380 e seis munições de calibre 38. O material recolhido foi levado para a 167ª DP (Paraty).