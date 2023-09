Traficantes deixam para trás drogas com adesivo ‘Gestão Inteligente’, em Ipiabas

Barra do Piraí – Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar lotados no Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) do distrito de Ipiabas, apreenderam nesta segunda-feira (4), na Rua Negreiros, 64 pinos de cocaína e 26 tabletes de maconha com a inscrição ‘B.P.C.V’ e dois pinos de cocaína com a inscrição ‘B.P.C.V Pó 25 Gestão Inteligente’.

De acordo com a Polícia Militar, o DPO recebeu uma denúncia de que na Rua Negreiros havia vários suspeitos traficando. Quando os policiais chegaram ao endereço, um dos suspeitos fugiu em direção a um morro e não pôde ser capturado. As drogas apreendidas foram levadas para a 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí), onde o caso foi registrado.