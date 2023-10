Traficantes são baleados durante troca de tiros com a PM, no Sapinhatuba III

Angra dos Reis – Dois traficantes foram baleados na tarde desta quinta-feira (12), durante uma troca de tiros com agentes do 33º Batalhão de Policia Militar, no Sapinhatuba III, em Angra dos Reis. O caso ocorreu durante uma ação da PM para combater o tráfico de drogas na comunidade.

Os policiais faziam patrulhamento no local, quando foram recebidos a tiros. Após o tiroteio, duas pistolas e drogas foram encontradas de posse dos traficantes feridos. Eles foram encaminhados para o Hospital Municipal da Japuíba. As drogas, que ainda não foram contabilizadas, foram levadas para 166ª DP.