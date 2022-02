Traficantes são mortos durante confronto com policiais civis em Angra dos Reis

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2022, 15:05 horas

Angra dos Reis- Após receberem informações do setor de inteligência da UPJ a respeito de um grupo de homens armados estavam comercializando drogas ontem à tarde na comunidade Glória 1, Centro de Angra dos Reis, policiais civis cumprindo determinação do Delegado titular de Polícia, Dr. Vilson de Almeida, ao chegarem ao local, se depararam com um grupo de homens armados que aos avistarem efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais.

De acordo com informações da polícia, após revidarem aos tiros, e depois de cessarem os disparos, os policiais encontraram dois elementos caídos ao solo que se encontravam alvejados por disparos de arma de fogo e cada um portava uma pistola. Foram encontrados no local, além das duas pistolas (uma calibre 9mm e outra calibre 380), uma mesa com 4 rádios transmissores ligados, 40 vidros da droga conhecida como “Loló”, 200 tabletes de erva seca picada (maconha) e 300 pinos contendo pó branco (cocaína).

Segundo os agentes, os dois elementos foram socorridos para o Hospital Geral da Japuíba, aonde vieram a óbito.

O fato foi apresentado na 166ª Delegacia de Polícia de Angra, onde a autoridade policial determinou a lavratura do presente procedimento.