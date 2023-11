Traficantes trocam tiros com a polícia e abandonam as drogas na Fazenda da Barra III, em Resende - Diário do Vale

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia trocaram tiros com bandidos e apreenderam grande quantidade de drogas na noite de segunda-feira (6), no bairro Fazenda da Barra III em Resende.

De acordo com a ocorrência, os policiais haviam recebido a denúncia de que um grupo estava traficando nas proximidades do Condomínio Gardênia, na Rua Ouro Preto. Chegando ao endereço, eles identificaram os suspeitos no interior de um bar. Os homens fugiram para uma área de mata, assim que notaram a aproximação da viatura PM, deixando abandonados no local 232 pinos cocaína, seis trouxinhas Maconha, 62 pedras de crack , 36 lança Black e um rádio transmissor.

Após a recuperação dos entorpecentes, os policiais foram atacados a tiros disparados pelos bandidos escondidos na mata, e revidaram os disparos. Nenhum agente ficou ferido durante a troca de tiros. O material apreendido foi levado para 89 DP.