Traficantes usavam creche desativada para esconder drogas, no bairro Saudade

Barra Mansa – Três homens foram presos por tráfico de drogas, na tarde desta quinta-feira (12), no bairro Saudade, em Barra Mansa. Eles estariam vendendo drogas numa praça de recreação do bairro e usando uma creche desativada como esconderijo das mesmas.

Agentes da 5ª CPA do 28º Batalhão de Polícia Militar foram à Rua Amy Ramos para averiguar a denúncia de tráfico de drogas no local, onde existe uma praça de recreação, em que crianças brincavam livremente. Na praça, os PMs abordaram os dois homens, mas nada foi encontrado com eles. O terceiro homem, que estava escondido atrás de um muro na creche desativada, também foi abordado.

Quando questionados sobre as drogas, eles indicaram o local onde elas estariam guardadas dentro da creche. No local, os agentes encontraram 28 pinos de cocaína, 20 pedras de crack, uma dola de maconha, um celular e R$40. O trio e as drogas foram encaminhados para 90ª DP.